Konaklama vergisi bir yıl daha ertelendi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda AKP’li vekiller Cemal Öztürk, Yaşar Kırkpınar ve İbrahim Aydın’ın verdiği Konaklama Vergisinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesi teklifi komisyonda kabul edildi. Teklifin kısa süre içinde Meclis genel kuruluna gelerek burada kabul edilmesi ve yasalaşması bekleniyor. Turizm sektörü, pandeminin etkilerinin henüz atlatılmadığını belirterek, konaklama vergisi ile KDV indiriminin bir yıl daha ertelenmesini talep ediyordu.