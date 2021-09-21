İngiliz tur operatörlerinden Alanyalı turizmciye müjde

İngiltere'nin kırmızı listeden çıkardığı Türkiye'ye dönük talebin artışa geçtiği ve bu nedenle de tur operatörlerinin Türkiye kapasitesinde artışa gittiği belirtiliyor.

JET2: REZERVASYONLAR YÜZDE 250 ARTTI

Antalya ve Dalaman uçuşlarına 23 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağını açıklayan Jet2, yeni seyahat güncellemesinin ardından genel rezervasyonların yüzde 250 arttığını bildirdi. Alicante, Mayorka ve Faro'ya 51 bin ek koltuk planlayan EasyJet ise; Luton, Manchester, Liverpool ve Bristol'den Antalya ve Dalaman kapasitesini artıracağını duyurdu. Şirketin Ticaret Müdürü Sophie Dekkers, yasakların kalkması ile birlikte bastırılmış talebin ortaya çıktığını ifade etti. Dekkers, "Hükümetin trafik lambası sistemini değiştirme, kalkış öncesi testleri kaldırması ve deniz-kum-güneş destinasyonlarını kırmızı listeden çıkarmasının ardından rezervasyonlarda büyük artış oldu" ifadelerini kullandı. EasyJet, Ekimdeki yarı yıl okul tatili dönemi için Mayorka, Antalya, Tenerife ve Şarm El-Şeyh'e dönük rezervasyonların arttığını kaydetti.

‘PAKET TUR SATIŞLARINDA ANİ VE BÜYÜK BİR ARTIŞ OLDU’

Jet2 ve Jet2 Holidays CEO'su Steve Heapy ise şu noktaların altını çizdi:

"Talebin ve rezervasyonların son birkaç gün içinde arttığını gördük. Paket tur satışlarında ani ve büyük bir artış oldu. Uzun bir aranın ardından, hükümetin uluslararası seyahatleri düzgün bir şekilde yeniden açmayı taahhüt etmesinden memnunuz. İngiltere'ye dönüşten önce ve döndükten sonra yapılan pahalı PCR testleri müşterileri ve aileleri haksız yere cezalandırdı. Trafik lambası sistemi hem kafa karıştırıcıydı hem de amaca uygun değildi. Kısıtlamaların büyük kısmının kalkmasının ardından insanların hızla deniz-kum-güneş destinasyonlarına rezervasyon yapmaya başlaması, tatili ne kadar özlediklerini gösteriyor."

‘TÜRKİYE ARAMALARI YÜZDE 100 ARTTI’

Tatil fiyatları karşılaştırma sitesi TravelSupermarket, kırmızı listeden çıkmasının ve tatil fiyatlarının düşmesinin ardından Türkiye'ye dönük aramaların yüzde 1000 arttığını duyurdu. Şirketin sözcüsü Emma Coulthurst, " TUI ve Jet2 gibi partnerlerimiz, seyahatin basitleştirilmesinin ardından rezervasyon akışının hızlandığını bildirdi. Özellikle kalkış öncesi yanal akış testinin artık istenmeyeceği 4 Ekim ve sonrası için güçlü rezervasyonlar var." açıklamasını yaptı.

‘HEM SEKTÖR HEM DE YOLCULAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI’

Wizz Air İngiltere Genel Müdürü Marion Geoffroy de, "Trafik lambası sistemini basitleştirilmesi ve kalkış öncesi yapılan pahalı testlerin kaldırılması hem sektör hem de yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Seyahat daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale geldikçe eylül kaçamağı, ekim ayındaki okul tatili dönemi veya kasımdaki kış güneşi kaçamağı için misafirlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.