Finlilerin Alanya ilgisi mutlu etti

Uzun bir aradan sonra ilk uçuşun gerçekleşmesinin önemine değinen DETUR Finlandiya Ülke Müdürü Mehmet Ahısalı; DETUR Finlandiya’nın 1998’den beri sürdürdüğü Türkiye ve Yunanistan charter uçuşlarına Eylül ayında Rodos, Girit ve Antalya’ya Finlandiya’nın 3 şehrinden yeniden başlandığını söyledi. Ayrıca, Antalya uçuşlarının kış ayları boyunca da devam ederek yılın 52 haftasında da paket tur satışlarına devam edecek olmaktan duydukları heyecanını dile getirdi.

‘FİNLİLER KOYMUŞ OLDUĞUMUZ CHARTER UÇUŞLARINA YOĞUN TALEP GÖSTERİYOR’

Finlandiya’nın yurt dışı seyahat ve tatil yasaklarını kaldırmasının, satışlara olumlu katkı sağladığını ifade eden Ahısalı, “Bu yoğun talebin karşısında Antalya’ya kış sezonu boyunca da paket tur uçuşlarımıza devam etmeye karar verdik. Finlandiya’ dan Türkiye’ ye en fazla kapasite yapan tur operatörü olan DETUR, kış sezonunda Antalya’ya paket tur seçeneğini veren tek tur operatörüdür” dedi.

‘2022 REZERVASYONLARI İLGİ GÖRÜYOR’

2022 ilkbaharından itibaren Finlandiya’nın 8 şehrinden Rodos, Girit ve Antalya’ya charter uçuşlarının devam edeceğini ekleyen Ahısalı, Korona kısıtlamaları sonrası Finliler ’in, tatile çıkma özlemleri sebebiyle, önümüzdeki senenin rezervasyonlarını çok daha önceden yapmaya başladıklarını gözlemlediklerini iletti. DETUR’un Finlandiya pazarındaki başarısının yanı sıra İsveç, Danimarka ve Norveç pazarlarından Antalya’ya her geçen yıl daha da fazla turist kazandırmaya devam edeceğini belirten Mehmet Ahısalı, tüm turizm camiasına iyi bir sezon diledi.

‘ALANYA SATIŞLARINDAN ÇOK MUTLUYUM’

DETUR’un Alanya Müdürü Terhi Alanya ise sezonun bu hafta sonu itibarıyla tam hızla başladığını ifade ederek “Üç ülkeden haftalık 1000 pax gibi rakam getiriyoruz” dedi. Terhi Alanya, bir Alanyalı olarak özellikle Alanya’nın yoğun satışlardan çok mutlu olduğunu ifade etti.