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Eylül ayı turizm için güzel geçiyor

Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak-19 Eylül tarihleri arasında 33 bin 946 uçakla 6 milyon 82 bin 276 turist geldi. Gelen turistlerin 2 milyon 275 bin 929’unu Ruslar, 1 milyon 13 bin 719’unu ise Almanlar oluşturdu. Kente sadece eylül ayının 19 gününde ise 1 milyon 54 bin 885 turist giriş yaptı.

TURİZM 20.09.2021, 15:27 YEDİ GÜN HABER
Eylül ayı turizm için güzel geçiyor

Turizmin başkenti Antalya, pandeminin devam etmesine karşın turizmde geçen yıla oranla bu yıl büyük bir çıkış yakaladı. Aşılama oranında Türkiye’de ilk 7 şehri arasında yer alan, vaka sayısında da en düşük üçüncü şehir konumundaki Antalya, 01 Ocak-19 Eylül tarihleri arasında 38 bin 949 uçakla 6 milyon 82 bin 726 turist ağırladı. Yolculardan 9 bin 509 uçakla 2 milyon 275 bin 919’unu Rus turistler, 6 bin 582 uçakla 1 milyon 13 bin 719’u ise Alman turistlerden oluştu.

EYLÜL AYININ 19 GÜNÜNDE 1 MİLYON TURİST GELDİ

Antalya Havalimanı verilerine göre, 1-19 Eylül tarihleri arasında dış hatlara 5 bin 587 uçak iniş yaptı. Yine Rus ve Alman turistlerin başı çektiği verilerde, bu uçaklardan toplam 1 milyon 54 bin 885 yolcu, kente giriş yaptı.

#Eylül ayı turizm için güzel geçiyor
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