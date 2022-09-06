Almanya'nın Ucuzluk Marketinde Satışa Çıktı!

Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, her şey dahil Türkiye tatili satışına başladı. Sosyal medyada da gündem olan 22 günlük Türkiye tatilinin fiyatı, uçuş masrafları da dahil 599 Euro olarak açıklandı. Her şey dahil tatil programlarıysa bir hafta ila 15 günü kapsayacak şekilde satılıyor. Zincir marketin sitesinde Türkiye’den ağırlıklı olarak Antalya ön plana çıktı ve toplamda 4 binin üzerinde lokasyon yer aldı. Listede kişi başı 2 gecelik 30 Euro’luk oteller de, 7 gecelik kişi başı 899 Euro’luk alternatifler de bulunurken; Lidl’ın internet sitesinde Nepal, İtalya ve Yunanistan gibi çok sayıda farklı destinasyonda tatil önerileri sunuldu. Almanya Seyahat Acentaları Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff da enerji tasarrufu için Alman emeklilerin kış aylarını Mayorka veya Türkiye’de geçirebileceklerini söylemiş, devletin kışı sıcak Akdeniz ülkelerinde geçirecek emeklileri teşvik için 500 Euro prim desteği verebileceğini belirtmişti.

‘BU FİYATA TURİZMCİLER ZARAR EDER’

Yüksek girdi maliyetlerine dikkat çeken Alanya turizm sektörü temsilcilileri bu fiyatlara Alanya’da tatil yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Turizmciler, 22 günlük 599 Euro’ya satılan tatil paketinden uçuş masrafları çıkarıldığı zaman günlük 9-10 Euro’ya tekabül ettiğini ve bu rakamın otelcileri zarara uğratacağını ifade ettiler. Sektör temsilcileri turizmcilerin zarar etmemesi için günlük en az 30-35 Euro konaklama ücretinin olması gerektiğini belirttiler.

‘TURİZMCİLERE YEM ATILIYOR’

Turizmcilere fiyatlandırma konusunda yem atıldığını belirten Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, turizmcilerin bu tuzağa düşmemesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Şakiroğlu, “Almanlar doğalgaz sorunundan dolayı kışın tatillerini Türkiye’de yapabilirler. Ancak bahsedilen fiyatlar çok düşük. Bu fiyatlar acentecilerin fiyatları yükseltmemeleri için yapılan ön fiyatlandırma da olabilir. Turizmcilerin bu verilen fiyatlarla yükün altından kalkmaları mümkün değildir. Uçuş maliyetleri çıkarıldığı zaman günlük fiyat 9-10 Euro’lara geliyor. Bu rakamlara turizm tesislerinde konaklamaları mümkün değil. Bu fiyatlandırmanın tuzak olduğunu düşünüyorum. Turizmcilere yem atılıyor. Ancak Türk turizmciler bu tuzağa düşmez. Bizim HD bir hizmet verebilmemiz için fiyatların en az 30-35 Euro arasında olması gerekir. Sadece oda- kahvaltı olacaksa eğer 20-25 Euro’nun altında olmaması lazım. Bu fiyatlara otelciler para kazanamaz. Anca gününü idame ettirir. Bu fiyatlar turizmcileri yemlemek için ortaya atılan fiyatlardır. Turizmcilerin buna itibar etmemeleri gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘VARLIKLARIMIZI YOK PAHASINA HEBA ETMEYELİM’

Alanya’dan da promosyona katılan otellerin olduğunu belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya’nın Avrupa Birliğinin uyguladığı ambargolara, karşı hamle olarak doğalgaz kozunu kullanması, Avrupa ülkelerinde ciddi kış önlemlerini gündeme getirdi. Okulların haftada 3 gün açık olması, kamu binalarında ısıtmanın 19 derecenin üstüne çıkmaması, sokak lambalarının gece belli saatlerde yanması gibi önlemler açıklandı. Kağıt ve gıda fabrikalarında kapanmalar, kısıtlamalar, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ile gıda tedarikinde de zorluklar yaşanması söz konusu. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri, çetin bir kış geçirecek ve özellikle emekli nüfus, kış aylarını, sıcak ülkelerde geçirme eğiliminde olacak. Almanya’da bulunan LIDL Marketleri, artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş olan kış tatili satışına başladı. Katalog da sadece Türkiye değil, Rodos, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Kamboçya, Mauritus gibi seçenekler de var. Bölgelerimizden de bu promosyona katılan oteller var. Oldukça düşük bütçeli paketler sunulmuş. Reklamın, pazarlamanın önemini ve gerekliliğini hepimiz biliyoruz. Kış aylarında da otellerimizin açık ve dolu olması bizleri mutlu eder. Ancak önemli olan, bu tesislerimizin zarar etmeden çalışabilmesi olacak. Yükselen maliyetlerle, düşük fiyatlarla oda doldurmak bir marifet değil. Umarım bu promosyona katılan tesisler, sundukları ucuz fiyatlar sebebiyle pişman olmazlar. Ülkemiz artık Avrupa’dan da mülteci alıyor, değerimizi bilelim, varlıklarımızı yok pahasına heba etmeyelim” dedi.

‘ALANYA DESTİNASYONU BULUNMAZ BİR NİMET’

Konaklı Turistik İşletmeler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Rusya Ukrayna Savaşı’ndan sonra da tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enerji krizi kış döneminde Avrupa ülkelerinde etkileyecek gibi gözükmekte. Son günlerde basında yer alan bu kış döneminde ülkemize orta yaş üstü misafir akınının olacağı söylense de an itibari ile gerçekte bizlere yansıyan somut veriler yok. Alman Seyahat acenteleri birlik başkanının dediği şekilde alman Hükümeti’nin emeklilerine tatil desteği gerçek olursa olumlu yansımaları mutlaka olacak. Yıllar önce kış dönemlerinde Alanya’da Alman ve İskandinav misafirler uzun süreli konaklamalar yapmaktaydı. Bundan böyle de olmaması için hiçbir neden yok. Fiyat ve hizmet dengesi göz önüne alındığında Alanya destinasyonu bulunmaz bir nimettir. Ümit ediyoruz ki kış turizminde de şehrimiz canlı olsun ve istihdama katkı sağlayalım. Açık tesislerimizin sayısı çoğalsın” diye konuştu.