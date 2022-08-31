Alanyalı Turizmciden Dikkat Çeken Tespit!

Pandemi ile krize giren turizm ve konaklama sektörünün bu yıl aradığını bulamadığını belirten ALTAV ve ALÇED Kurucu Üyesi turizmci Metin Erdem, şunları söyledi:

“Pandemi ile krize giren turizm ve konaklama sektörü bu yıl aradığını bulamadı. Bu yıla ait kullanılan banka kredileri ile takibe düşen borç miktarları ortada. Otellerin bilançolarının negatif gitmesinin nedenlerini sıralayabiliriz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doluluk oranlarının istenilen seviyede olmaması nedenler arasında gösterilebilir. Ayrıca enflasyon artış hızının kur artışından fazla olması nedeniyle önceki dönemlerde kur artışından kaynaklanan fiktif ( hayali- faaliyet dışı ) karlar zarara düştü. Turkiye’ye gelen yabancı misafirlerin otellerden memnuniyetsizlik oranı yüzde 30-35 arası yüksek bir rakama ulaştı. Bu durum otellerin fiyat artışına gitmesine engel olmaktadır.

‘KÜÇÜK TESİSLERİN HD ISRARI HİZMET KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR’

Özellikle bu yıl kalifiye personel sorunu hizmet sektörünün dinamosunun yeteri kadar şarj etmemesine neden oldu. Rusların yüzde 40 Her şey dahil sistem (HD) istememesine rağmen küçük ölçekli tesislerin bu sistemde ısrar etmesi sürdürülebilir hizmet kalitesini düşürüyor. Bilançolara zarar yansıyan bu yanlış tercih sektörün tamamını etkiliyor. ‘Nasıl olsa turist gelir’ amatör yönetim anlayışı mikro ölçekte işletmelerin makro ölçekte kamu yönetimi veya STK’ların profesyonellikten uzak karar almalarına neden olmaktadır. Vergiden kaçınmak için otellerin yeni yatırımlara giderek gereksiz yatak artışına neden olması satış fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. HD sisteminin ‘konaklamalı lüx lokanta’ kavramına sıkışıp kalması yüksek gelir grubuna sahip turistlerin Türkiye'ye gelmesine engel olmaktadır. (Yabancı turistlerin kişi başına harcama tutarları bin dolardan 500 dolara kadar düştü) Dijitalturizm konsepti dünya turizminde hızla yayılırken biz konvansiyonel konseptte kaldık. Yatak arzı her yıl yüzde 20-25 artarken havalimanı kapasitesi aynı oranda artmıyor.”