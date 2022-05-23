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Alanya’da Fahiş Kira Krizi Büyüyor

Fahiş kiralar nedeniyle Alanya turizmi kan kaybediyor. Yüksek kiralar nedeniyle ev bulamayan turizm emekçileri Alanya’dan arkasına bakmadan kaçıyor

TURİZM 23.05.2022, 07:47 Meliha Yılmaz
Alanya’da Fahiş Kira Krizi Büyüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bazı Rus ve Ukrayna vatandaşlarının ülkelerini terk edip Alanya’ya gelmesiyle birlikte şehirde emlak piyasası hareketlendi. Savaş sonrası en fazla göç alan şehirlerden olan Alanya’da evlere yoğun ilgi fırsatçıları harekete geçirdi ve kira fiyatları neredeyse 5'e katlandı. Yoğun taleple birlikte 2-3 bin TL arasında kiraya verilen daireler Rus ve Ukrayna vatandaşlarına 10-12 bin TL bedelle kiralanmaya başlandı. Özellikle şehir merkezine yakın ve eşyalı olarak kiraya verilen daireler karaborsaya düştü. Yerli vatandaşlar, memurlar ve sezon öncesi Alanya’ya çalışmaya gelen turizm çalışanları ev bulamaz hale geldi. Bazı ev sahipleri ise uzun yıllardır evlerinde oturan kiracıları zorla çıkarıp, evlerini fahiş fiyatlara Rus ve Ukrayna vatandaşlarına kiraya veriyor. Öte yandan Alanya’nın önemli pazarlarından olan Rusya ve Ukrayna'nın vatandaşlarının Alanya’da yerleşik hayata geçmeleri otellerin de boş kalmasına neden oldu.

‘BU SERBEST PİYASA DEĞİL MAFYALAŞMADIR’

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Kurucusu ve Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, emlak sektöründe yaşanan krizi ve turizm emekçilerinin yaşadığı sorunları değerlendirdi. Bu durumun serbest piyasadan çıkıp mafyalaşmaya doğru gittiğini belirten Yeni, “Turizm çalışanları geçtiğimiz yıllarda bin-2 bin TL’ye kiralık ev bulabilirken şu anda asgari ücretin çok üstünde kiralar isteniyor. Asgari ücret 4 bin 250 TL iken turizm emekçisi 6-7 bin TL’ye nasıl ev kiralayıp Alanya’da nasıl çalışsın? Bu durumun hiçbir şekilde izahı yok. Rusya ve Ukrayna’dan gelenler nedeniyle arz-talep dengesi altüst oldu. Ev sahipleri kiracılarına mobing yapıp, tehdit edip kiracılarını zorla evden çıkarıyorlar. Bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıp yıllardır evinde oturan kiracıyı ne yapıp edip kovuyor. Hatta evlerin kilidini değiştirip kiracıyı kapı dışarı eden ev sahipleri bile var. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Devlet yetkilileri, mülki amirler bu konuyu çok sıkı denetim altına almazlarsa Alanya sürgün yeri olmaya mahkûm kalacak. Ne turizm çalışanları ne de memurlar Alanya’ya gelmek istemiyor. Biz turizm emekçisine nasıl sahip çıkarız? Turizm emekçisini nasıl Alanya’da tutarız diye düşünürken bu olaylar yaşanıyor. Emekçinin kazancı kiraya bile yetmiyor. Derhal asgari ücretin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Böyle giderse Alanya’da turizm biter. Her gün başka bir bela ile uğraşıyoruz. Alanya’ya çok yazık ettiler. Bu durum bir an önce kontrol altına alınmazsa başımıza çok daha kötü olaylar gelecek. Bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Böyle serbest piyasa olmaz. Haksız rekabet oluşuyorsa bu serbest piyasa değil mafyalaşmadır. Bu durum acilen kontrol altına alınmalıdır” dedi.

‘HÜKÜMET ACİL PLANLAMA YAPMALI’

Hükümetin acil planlama yapması gerektiğini belirten İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan ise “Bilindiği üzere Türkiye’nin içerisinde bulunduğu derin ekonomik krize hükümet tarafından çözüm üretilememiş, kat be kat artmış ve bir buhrana dönüşmüştür. Tabi ki bu kriz yüksek enflasyon, kontrol edilemeyen fahiş döviz artışı gibi sonuçlar doğurmuş, inşaat maliyetlerinin 4-5 kat artmasına sebep olmuştur. Hayat pahalılığı gibi etkenlerle birlikte konut fiyatlarındaki artış kiralara da olumsuz yansıyarak durumu bu hale getirmiştir. Ancak bütün bu olumsuzlukların neticesinde memurlar, orta sınıf diye tabir ettiğimiz vatandaşımız normal ayardaki konut alanlarından ödün vererek ara sokak apartmanlarında daha ucuza ev kiralayarak hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışırken, ülkemize kayıtlı 3 milyon, toplamda 10 milyon civarı sözde sığınmacıların istilası, o ara sokak evlerinin bile lüks villa kiralarına çıkmasına sebep olmuştur. Bir de Rusya’nın saldırısı sonucunda Alanya’mıza sığınan Ukraynalı akını da bu durumun had safhalara çıkmasına sebep olmuştur. Tabi ki bu durumu fırsata çeviren ev sahipleri olduğu gibi mevcut iktidarın yanlış ekonomi politikaları da vatandaşı evlerini yüksek rakamlara kiraya vermeye teşvik etmiştir. Hükümet acil planlama yapmalı. TOKİ devreye sokularak bölgedeki hazine arazileri tahsis edilerek ucuz konut arzı sağlamalıdır, kontrolsüz sığınmacıları ciddi tedbirler alarak kendi ülkelerine göndermeleri gibi çalışmalarla bir nebze olsun rahatlama yaratılabilir. İYİ Parti iktidarında sığınmacı kriterleri ciddi anlamda ele alınarak, yaşlılar, kadınlar, çocuklar gibi dünyadaki sığınmacı tabirine uygun kişiler haricindeki sözde sığınmacıları kesinlikle sınır dışı edilecek. Şehrin ana dinamikleri rahatlatılacak, demografik çöküşün önüne geçilecek ve devlet imkanları kendi vatandaşımızın yararlanacağı şekle dönüştürülecektir” ifadelerini kullandı.

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