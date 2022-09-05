Alanya Turizmi Yüzde Elli Arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, Türkiye'ye yılın 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı. Aynı dönemde İspanya'nın artış hızı yüzde 300 olarak kaydedildi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından ‘Turizmin başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-31 Ağustos dönemine göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yılı 9 milyon turist ile kapatan Antalya, 2022 yılının 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında 9 milyonu aşarak 2021 yılı verilerini yakaladı. 2022 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış kaydetti. Ancak Antalya’nın artış hızı Türkiye genelinin gerisinde kaldı.

Alanya’da ise halen doluluk oranı yüzde 95 civarında seyrediyor. Antalya'ya gelen 9 milyon turistin en az yüzde 30'unun Alanya'ya geldiği düşünüldüğünde Alanya'nın bu yıl en az 2 milyon 700 bin turist ağırladığı görülüyor. Alanya'nın bu sezon ağırlayacağı turist sayısının rahatlıkla 3 milyonu aşması da bekleniyor.

‘SAYI DEĞİL TURİSTİN ŞEHRE BIRAKTIĞI PARA ÖNEMLİ’

Alanya’da turizm sezonunun iyi geçtiğini belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, turizmde sayının değil gelen turistin ne kadar para bıraktığının önemli olduğunu söyledi. Dahaoğlu, “Pandemi sonrası yaşadığımız ilk ‘normal’ sezonda başarımız artarak devam ediyor. Türkiye'nin turizm sektöründe lokomotifi olan Antalya'da turistler akın etmeye devam ediyor. Alanya da doluluk açısından verimli aylar geçiriyor. İspanya turizmden elde edilen gelirler konusunda önde görünüyor. Çünkü İspanya, amaç, seyahat masraflarını kimin ödediğine ve nerede ödendiğine bakılmaksızın gelirleri derlerken, Türkiye gelirin yurtiçinde kalan kısmı gibi bir ayrım yapıyor. Bu açıdan İspanya’nın kişi başına geliri ve toplam turizm geliri, Türkiye’den çok fazla görünüyor. Ölçme yöntemleri eşitlenirse görülüyor ki manzara bu değil. Türkiye ve İspanya birbirine eşit düzeyde kişi başı gelire sahip. Hatta Türkiye son yıllarda öne geçmiş bulunmakta. Turizmde önemli olan, düşük fiyatlı odalara milyonlarca insanın hücum etmesi değil, gelen misafirlerin odalara daha fazla ödemesi, geldiğinde şehirde vakit geçirmesi, şehir esnafına da para bırakmasıdır. Bu noktadan bakarsak, evet birçok ülkeden geride olabiliriz ama kötü bir noktada değiliz. Bakış açımızı bu yönde değiştirirsek, gittikçe artan bir ivme yakalayacağımıza inancım tamdır” dedi.

‘TURİSTLER BÖLGEMİZDE DAHA UZUN SÜRE KONAKLIYOR’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, "Alanya bölgemizdeki tesislerimizin şu anda doluluk oranları yüzde 95’lerin üzerinde seyretmekte. 2020-2021 pandemi süreçlerini düşünürsek şu anda gerçekten iyi bir düzeyde doluluk yakalanmış durumda. Rusya pazarındaki sıkıntılara rağmen Avrupa pazarından ciddi bir artış gözükmekte. Antalya’ya inen yolcu 10 milyon rakamlarına rahatlıkla ulaşacaktır. İstatistiklerde Türkiye rakamlarının oran olarak altında seyretmekte olsa da bölgemize gelen yabancı konuklar bir hafta, 10 gün sürelerle konaklamaktadır. Türkiye’nin bazı şehirlerinde ise günübirlik gelen yolcular da bu istatistiğe dahil edilmektedir. Bizler için önemli olan 2021 yılından doluluk olarak daha üst düzeyde olmamızdır” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA'DA TURİST ARTIŞI YÜZDE 50 CİVARINDA’

ALTAV ve ALÇED Kurucu Üyesi, ekonomist-turizmci Metin Erdem ise "Antalya’nın Türkiye ortalamasının altında kalmasının nedeni Bulgaristan ve İran'dan günübirlik giriş çıkış yapan turistlerin (3 milyon civarında) Türkiye ortalamasını yükseltmesidir. Alanya’ya gelince, geçen yıla göre yüzde 50 civarında turist artışı olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.