Alanya Polisi Turizme Rehber Oluyor

Alanya’ya gelen turistlerin daha güvenli daha huzurlu bir tatil geçirmeleri için Alanya Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimlerinin aldığı tedbirlere ek olarak, toplum destekli polislik mevzuat ve birim yönetmeliği doğrultusunda turistlerin kişisel güvenlikleri ve mal güvenlikleri için kendilerine düşen görevleri hatırlatmak, olası bir suça maruz kalmamaları için kişisel olarak alabilecekleri tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla Alanya Kalesi’nde Alanya Kent ve Kale Haritası dağıtıldı.