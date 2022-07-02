Alanya'da Yerleşik Yabancıların Durumu Ne Olacak?

Türkiye genelinde 1299 mahalle Alanya'da 4 mahalleyi kapsayan yabancı yerleşimine ilişkin yasak kararı ülke gündeminde o kadar yer bulmazken, yabancıların yoğun olarak yaşadığı Alanya'da adeta bomba etkisi yarattı.

EV KİRALARI YABANCILAR YÜZÜNDEN Mİ ARTIYOR?

Vatandaşlar özellikle 2022 yılında aniden yükselen kira fiyatlarından yeni yerleşen yabancıları sorumlu tutarken, gerçekten 'Kira artışlarının sorumlusu yerleşik yabancılar mı' sorusu akıllara geliyor.

YABANCILARIN YURTDIŞINDA YAŞAYAN AİLELERİ GELEBİLECEK Mİ?

Göç İdaresi'nin yayınladığı karara göre yerleşik yabancıların yurtdışında yaşayan çekirdek aile bireyleri için engel olmadığı ortaya çıkıyor.

YABANCILAR EV ALMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Göç İdaresi'nin kararında yabancıların mülk almasının önünde hiçbir engel olmadığı ve mülk almaya devam edebilecekler.

YASAKLI MAHALLELERDEN MÜLK ALANLAR OTURABİLECEK Mİ?

Yabancıların yasaklı mahallelerden mülk almasının önünde hiçbir engel yok ama oturum izni alıp alamayacağı hakkında herhangi bir madde yok.