Alanya Bayramda Doldu Taştı
Kurban Bayramı tatilini Alanya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler kente sığmadı. Metrelerce araç kuyruğunun yanı sıra bazı caddeler ise iğne atılsa yere düşmeyecek kadar yoğunluğa ulaştı
TURİZM 12.07.2022, 13:10 Meliha Yılmaz
Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili Alanya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler adeta kente akın etti. Akşam saatlerinde kentte gezintiye çıkanların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı ve Keykubat Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu kontrolünü sağlamak isteyen ekipler bazı cadde ve sokakları belirli saatlerde araç trafiğine kapattı. Eğlence mekanlarının bulunduğu sokak adeta insan seli vardı. Oluşan yoğunlukta asayişi sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sık sık devriye görevi yapması dikkatlerden kaçmadı.
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