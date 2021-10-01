Tanıtım sosyal medyada

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ukrayna’da yapılan ve Ukraynalı ressamların Alanya’yı resmettiği sanatsal tanıtım etkinliği olan “Colors of Life Alanya’nın” etkileri, 2022 Alanya takvimi için görsel seçimleri, tanıtım amaçlı Alanya’ya davet edilecek kişi ve gruplar hakkında planlama, uluslararası fuar takvimi, sosyal medya tanıtım çalışmaları masaya yatırıldı.

‘FUARLARDAN SİLİNMEDİK’

Son yıllarda tanıtım modelini fuarlar yerine internet mecrası üzerinden sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yücel, “Sadece prestij anlamında bulunmamız gereken fuarlarda yer alıyoruz. Tanıtım modelimizi, elimizde bulunan organizasyonlar başta olmak üzere kültürel, tarihi, doğal güzellikler ve ulaşım avantajı temelinde filtreleyerek sosyal medya alanına kaydırdık. Uluslararası ulaşım planını da göz önünde bulundurarak analizler ışığında seçtiğimiz ülke, millet ve bölgeleri belirleyerek dijital tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘SPOR TURİZMİNDE İDDİALIYIZ’

Alanya’nın spor turizmi alanında büyük başarılara imza attığını ve sürdürülebilir spor turizmi yapan nadir şehirler arasında yerini aldığını vurgulayan Yücel, “Şehrimizde bugün de devam eden ve 30’uncusu düzenlenen uluslararası triatlon yarışları gibi birçok branşta ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Hayatını bu sürece adamış şehrimizin değerli öncülerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

‘ALANYA’YA AŞIK OLUYORLAR’

Birçok kıta ve ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı Oceanman Alanya yarışının tarihinin de yaklaştığını söyleyen Başkan Yücel, “16-17 Ekim tarihlerinde Açıksu Yüzme Yarışları Serisi Oceanman Alanya Etabı yine diğer uluslararası önemli organizasyonlarımızdan birisidir. Bu organizasyonlar hem tanıtım anlamında hem de yüzlerce sporcu ve ailesinin Alanya ile tanışıp keşfetmesine, esnafımıza ekonomik katkı sağlamasına sebep oluyor. Sportif amaçlı şehrimize gelen sporcuların Alanya’ya adeta aşık olduğunu ve sonraki dönemlerde tatil için şehrimize yeniden geldiğini biliyoruz. En iyi tanıtımın da şehrimize gelen insanların mutlu olarak ülkesine dönmesini sağlamak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.