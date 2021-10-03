Uluslararası Triatlon yarışında 30. yıla özel nostalji yarışı yapıldı

30. Alanya Triathlon Nostalji Yarışları’nda 1991-2000 yılları arasında Alanya’da yarışmış sporcular yeniden yarıştı. 90’lı yıllarda Alanya da yarışmış olan Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın da aralarında bulunduğu yarışa 21 sporcu katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’da bisiklet parkurunda Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya ve sporculara eşlik etti.

BAŞKAN YÜCEL “30 YILDIR ARALIKSIZ SÜRDÜRMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

Yarış sonunda açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dünyada bu etkinliği 30 yıldır aralıksız sürdüren ülkeler arasında sadece Almanya ve Türkiye var. Bizde Alanya’mızda 30 yıldır aralıksız sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonlar Alanya’nın yaşantısına mutluluk, huzur katıyor ve tabi ki Alanya’nın tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bu ve buna benzer organizasyonlar vasıtasıyla Alanya sporun başkenti oluyor. Gerek fiziki gerek coğrafi ortamı, gerekse hava koşullarından dolayı dünyanın en güzel organizasyonlarının yapılabileceği bir yer. Dünyadaki tüm organizasyonların taşıyabilecek alt yapıya sahibiz. 30. yıl nostalji yarışlarına bizi kırmayarak katılan tüm sporculara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

FEDERASYON BAŞKANI YALÇINKAYA “DÜNYA REKORU KIRILACAK”

Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya “90’lı yıllarda yarışan arkadaşlarımızla mini bir nostalji yarışı yaptık, herkeste çok keyif aldı. Bugün gerçekleşecek olan Mixed Relay yarışlarında bir dünya rekoru kırılacak. Tokyo olimpiyatlarında dahi en fazla 29 takımın katıldığı Mixed Relay Yarışlarında bugün burada ilk kez 34 takım katılacak. Buda Alanya’nın 30. Yılına yakışır bir rekor olacak.” dedi.