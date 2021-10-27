Ücretsiz kurslara başvurular başladı

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz spor kursları için başvurular başladı. Atletizm, basketbol, boks, bisiklet, cimtastik, hokey, judo, pilates, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslara başvuru yapmak isteyenler Alanya Olimpik Yüzme Havuzundan ya da 0242 522 52 92 iletişim numarasından kayıtlarını gerçekleştirebilirler.