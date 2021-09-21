Tuğgeneral Özfidan'a nezaket ziyareti
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Baki Boz, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
SPOR 21.09.2021, 17:12 YEDİ GÜN HABER
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, geçtiğimiz günlerde Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a görevinde başarılar diledi. Özfidan, ziyaretlerinden dolayı Başkan Hasan Çavusoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Baki Boz’a teşekkür etti.
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