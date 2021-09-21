Tuğgeneral Özfidan'a nezaket ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, geçtiğimiz günlerde Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a görevinde başarılar diledi. Özfidan, ziyaretlerinden dolayı Başkan Hasan Çavusoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Baki Boz’a teşekkür etti.