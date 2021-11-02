Temsilcilerimizin Türkiye kupasındaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri, Aytemiz Alanyaspor adına Berke Çelebi, BÜA Kestelspor adına da Onur Parlak katıldı. Kura Çekilişine katılan 54 takımın eşleşmeleri belirlendi maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Kupasına 4. Tur'dan katılan Aytemiz Alanyaspor'un rakibi TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Osmaniyespor oldu. Kupa'da 3. Tur'da Bursa Yıldırımspor'u eleyen Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'un rakibi ise Süper Lig Ekibi Kasımpaşa oldu.