Tekvandoyu eğlenerek öğreniyorlar

En genç kursiyerlerini 6 yaşında kabul eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tekvando branşı, öğrencilerine çeşitli oyunlar oynatarak gelişimlerini arttırıyor. Turgut Özal Spor Salonu’nda eğitimlerine başlayan minik tekvandocular, ısınma hareketlerinin ardından bu sporun başlangıç seviyesi antrenmanları yaptırılıyor. Antrenmanların sonunda ise, çeşitli oyunlar oynatılarak hem sporsal gelişimlerini sağlanıyor, hem de arkadaşlık ilişkileri geliştiriliyor.

Tekvando şiddet içermiyor

Bu sporun şiddet içermeyen bir dal olduğunu vurgulayan tekvando antrenörü Derya Uyankaya, maçlarda puan üstünlüğü sağlamak için mücadele verildiğini hatırlattı. Öğrencilerinde refleks, odaklanma, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlayan çeşitli oyunlar oynattığını belirten Uyankaya, “İlk oyunumuz kova içindeki onlarca topu tavana atarak havada yakalamalarını amaçladık. Plates topu üzerinde zıplama, top yakalama, elim omzumda, huni oyunu gibi çeşitli oyun türlerini çocuklarımıza öğreteceğiz” diye konuştu.