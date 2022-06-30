Süper Lig’de Deplasman Yasağı Kaldırıldı

TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir."