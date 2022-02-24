Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Ligdeki temsilcimi Alanyaspor da pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 28 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haber MERKEZİ

Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

25 Şubat Cuma

20.00 A.Demirspor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor- Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Başakşehir - Karagümrük

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 Giresunspor - Göztepe

13.30 Altay - Gaziantep FK

16.00 A. Hatayspor - Y.Malatyaspor

16.00 A. Alanyaspor - Konyaspor

19.00 Galatasaray - Ç.Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe