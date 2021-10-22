Strongman Dünya Finalleri Alanya’da yapılacak

Yıl boyunca farklı 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya serisi tüm dünyada ilgi ile izleniyor. Sporcular yarış başına kazandıkları ödüllerin yanında seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Kendi ülkelerinin en güçlüleri olan sporcuların bu serideki ana hedefi şampiyonların şampiyonu olabilmek ve bu ünvanı almak.

Strongman Champions League Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı;

‘2019’da ilk kez Alanya ve Türkiye olarak takvime girdiğimiz ve başarılı ile gerçekleştirdiğimiz yarışlardan sonra Strongman merkez komitesi ile Türkiye’nin takvimde kalıcı olarak yer almasına karar verdik. Bu da bize ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bu kararın alınmasında bu organizasyona destek veren ve arkamızda duran tüm kurumlarımızın ve sponsorlarımızın çok büyük payı var. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştiremediğimiz yarışlardan sonra bu yıl dünya finallerini Alanya’da yapacağız ve 2021 sezonu Alanya’da son bulacak.

13-14 Kasım 2021’de gerçekleştireceğimiz Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Finallerini 2019’da olduğu gibi Alanya’nın 2 önemli ve görsel noktası olan ünlü Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı’nda yapmayı planlıyoruz. Birinci gün Kleopatra Plajı’nda 3 yarış ve ikinci gün iskele şelale önünde yapacağımız 3 yarış olmak üzere toplam 6 yarış olacak.

Yarışlarımız halkımıza açıktır ve tüm halkımızı dünyanın en güçlü insanlarının fizik kurallarını zorlayan bu görsel şovunu izlemeye davet ediyoruz.

ChampionsLeague dünyada 110 ülkede televizyondan dizi olarak yayınlanıyor ve her yarış 50 dakikalık bir bölüm haline getiriliyor. 2019’da Alanya’da yaptığımız yarışlar da tüm dünyada yıl boyunca yayınlandı ve Alanya’mız ve Türkiye’mizin tanıtımı anlamında milyonlarca izleyiciye televizyondan ulaştı. Yarışların Türkiye’deki yayın hakkı sahibi Dmax’de lig bitimi sonrasında yarışları Türkiye’den seri olarak izleyebileceğiz.

Ayrıca bu yıl dünya finallerinin Alanya’da yapılıyor olmasında dolayı Alanya etabının her bir günü ayrı bir bölüm olarak çekilecek ve iki bölüm olarak yayınlanarak etkileşimimiz tüm dünya televizyonlarında iki kat artacak.

Çekilecek bu programları daha renkli kılmak için yarış dışında sporcular, Alanya’nın güzelliklerini hazırladığımız gezi programı kapsamında deneyimleyecek. Bu gezilerden elde edilen görüntüleri de TV programlarında kullanacağız ve Alanya tanıtımımız sadece yarış alanı ve çevresiyle sınırlı kalmayacak.

Alanya Belediyemizin ev sahipliğinde, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun ana sponsorları Cleopatra Ink ve Sunprime C-Lounge Hotel. Bunun yanında 7/24 transfer firmamız hafta boyunca tüm transfer ve ulaşımlarımızı üstlenerek ulaşım sponsorumuz olacak. Diğer sponsorlarımızı da önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğiz. 2019’daki başarımızda emeği geçen ve bizle çalışan tüm kişi ve kuruluşlara tekrar teşekkürü bir borç biliyor, 2021 Kasım dünya finallerinde de aynı başarıyı yakalamamızı diliyorum.'

STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE WORLD FINALS ALANYA YARIŞ PROGRAMI

1.GÜN

TARİH : 13 KASIM 2021

SAAT : 13.00

YER : KLEOPATRA PLAJI DAMLATAŞ MAĞARASI YANI

BİRİNCİ YARIŞ : BLOCK LIFT / TAŞ BLOKLARI KALDIRMA

İKİNCİ YARIŞ : HUSAFELL STONE / HUSAFELL STONE KALDIRMA

ÜÇÜNCÜ YARIŞ : TURKISH MARBLE LIFT/ TÜRK MERMER BLOKLARI KALDIRMA

2. GÜN

TARİH : 14 KASIM 2021

SAAT : 13.00

YER : İSKELE ŞELALE ÖNÜ

BİRİNCİ YARIŞ : TRUCKPULL / TIR ÇEKME

İKİNCİ YARIŞ : DEADLIFT CARS / ARABA KALDIRMA

ÜÇÜNCÜ YARIŞ : JEEP LOADING / JEEP YÜKLEME