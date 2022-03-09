Sıra Kestelspor'da

Süper Lig'de önceki akşam deplasmanda elde ettiği Kayserispor galibiyeti ile emin adımlarla ilerleyen Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Alanyalı sporseverleri mutlu etme sırası, Alanya'nın profesyonel liglerdeki bir diğer temsilcisi olan Başkent Üniversitesi'ne geldi. TFF 3. Lig 2. Grup 29. hafta maçında bugün lider Düzcespor'u ağırlayacak olan Alanya Kestelspor, sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Milli Egemenlik Stadı'nda Murat Ercan'ın yöneteceği kritik mücadele saat 14.00'de başlayacak. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen ancak ikinci yarıda yükselişe geçen mavi beyazlı ekip, ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İkinci yarıda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alanya Kestelspor, 36 puanla 8. sırada yer alıyor. Play-off iddiasını sürdürmek isteyen temsilcimiz, 55 puanla liderliğini sürdüren Düzcespor'u konuk edeceği maçta taraftarları önünde kazanmak istiyor.