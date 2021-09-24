Şimşeklerden yeni Emniyet Müdürüne ziyaret

Aytemiz Alanyaspor’un en büyük taraftar guruplarından olan Şimşekler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kenan Patat’ı ziyaret ettiler. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Emniyet Müdürü Patat’a hoş geldin diyen, Şimşekler Lideri fatih Aslan ve taraftarlar, kendisine bir de hediye takdim ettiler. Ziyaret karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Patat, taraftarlara teşekkür etti.