Şimşek Sivas'a Bileniyor

Alanyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. İstasyon koşusu ile devam eden antrenmanda dar alanda pas ve şut çalışmaları ile tamamlandı. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.15’te oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.