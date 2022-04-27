Şimşek 3 Puan İstiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen ancak son haftalarda düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, 35. hafta maçında 1 Mayıs Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün başlayan turuncu yeşilli ekip, dünü izinli olarak geçirdi. Bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Malatya maçı hazırlıklarına yeniden başlayacak olan Alanyaspor, rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde bugün toplanacak olan Alanyasporlu futbolcular, maç hazırlıklarına devam edecekler.

EFECAN CEZALI, 3 İSİM SINIRDA

Aytemiz Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Daha önce Altay maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaptan Efecan, bu sezon ikinci kez cezasından dolayı forma giyemeyecek. Turuncu yeşilli takımda Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba ve Awaiem'in de 3'er sarı kartı bulunuyor. Ceza sınırında olan bu oyuncular, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.