Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi

Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkıyor.

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçınlı Beşiktaş bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'la birlikte yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda da 0 çekmişti.