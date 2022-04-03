Şampiyonlar Avrupa'ya Gidiyor

380 sporcunun katılımıyla Antalya Kemer'de yapılan müsabakalarda Arife Gamze Temel 67 kilo ile Büyük Kadınlar A Klasman kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Büyük Erkekler A Klasman kategorisinde ise 86 kilo ile Hasan Mert Müjdeci Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Alanya'ya madalyalarla dönen Temel ile Müjdeci, önümüzdeki günlerde Avrupa'da yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandılar.