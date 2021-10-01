Paratrıathlon Dünya Kupası Yarışları gerçekleşti

PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI olmak üzere 5 kategoride 33 sporcu mücadele etti. Sporcular 750 metre yüzdükten sonra, 60 km pedal çevirip, 15 km koştular. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül seremonisinde ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ ya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Teknik Delege John Petrides ve Andrean Qalanos’a katkılarından dolayı hediyelerde bulundu.

ÖDÜLLER BAŞKAN YÜCEL’İN ELİNDEN

PTS2 Kategorisinde yarışa Fransa’dan katılan ve rakiplerini 1:17:57 saniye ile geride bırakan Geoffrey Wersy birinci oldu. Romanya’dan katılan Arian Notretu 1:37:16 saniye ile ikinci ve Türkiye ‘den katılan Abdulkadir Özoğul 1:45:50 ile üçüncü oldu. Ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın elinden aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi.

Diğer kategori sonuçları şöyle;

PTS2 WOMEN Birinci Veronika Gabitova (RUS)

PTS3 WOMEN Birinci Evgeniya Koroleva (RUS)

PTS4 MEN Birinci Nurbek Toichubaev (KGZ)

İkinci Robert Tamirjan (ROU)

Üçüncü Burak Abacioglu (TUR)

PTS4 WOMEN Birinci Svetlana Karama (RUS)

PTS5 MEN Birinci Bence Mocsari (HUN)

İkinci Aleksandr Konyshev (RUS)

Üçüncü Tom Meixelsberger (GER)

PTS5 WOMEN Birinci Alisa Kolpakchy (UKR)

İkinci Monika Belczewska (POL)

Üçüncü Anna Bychkova (RUS)

PTVI MEN Birinci Donnacha Mc Carthy B1 (IRL)

İkinci Vasyl Zakrevskyi B1 (UKR)

Üçüncü Sander Koomen B2 (NED)

PTVI WOMEN Birinci Vita Oleksiuk B2 (UKR)

PTWC MEN Birinci Semen Radaev H1 (RUS)

İkinci Howie Sanborn H1 (USA)

Üçüncü Brendan Bischoff H2 (NED)

2 Ekim Cumartesi (yarın) saat 09.00 da Yıldızlar Festivali Final Yarışları start alacak.