Pandemi sonrası jimnastiğe olan ilgi arttı

Covid19 pandemisi nedeniyle durdurulan amatörlere yönelik spor faaliyetlerine olan ilgi, kısıtlamaların kalkmasıyla giderek artıyor. Profesyonel sporcu olmayan vatandaşların en fazla yaptıkları spor dallarının başında gelen jimnastiğe olan katılım sayıları, gün geçtikçe artış gösteriyor. Kepez Belediyesi’nin kadınlara ücretsiz olarak düzenlediği jimnastik kurslarına olan ilgi artınca, kurs sayısı da arttırıldı. Başvuru arttıkça kurslar da artacak.

Kepez Belediyesi’nin 12 noktada 2020 yılında düzenlediği jimnastik kurslarına, 2 bin 441 kadın katıldı. Pandemi nedeniyle 4 bölgeye düşürülen 2021 yılının Ocak ile Eylül ayları arasındaki kursiyer sayısı ise, 1311’e geriledi. Ekim ayında yeni döneme gireceklerini belirten Kadın Sporları Koordinatörü Begüm Gököz, kayıtların açıldığı gün 500’den fazla başvuru yapıldığını söyledi. Başvuruların giderek artacağını belirten Gököz, katılım arttıkça kurs sayısının da artacağını söyledi.