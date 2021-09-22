Olimpiyat Şampiyonu efsane judocu Alanya’da
2016 Rio Olimpiyatlarında altın madalya kazanan efsane judocu Khasan Khalmurzaev tatil için geldiği Alanya’da judo antrenmanına katılarak gençlerle buluştu.
2016 Rio Olimpiyatlarında judo branşında 81 kilogramda altın madalya kazanan Olimpiyat Şampiyonu Khasan Khalmurzaev, tatil için Alanya’yı tercih etti. Rusya adına yarışan ve başarılı kariyerini madalyalarla dolduran Khalmurzaev, Judo Antrenörü Okay Camkıran’ın daveti ile Alanya’daki judocu gençlerle buluştu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Okay Camkıran’ın antrenmanına katılan Khalmurzaev, gençlere tavsiyeler verdi ve tecrübelerini aktardı. Genç judocular ise kendi yaptıkları spor dalındaki bir efsanene ile tanışma heyecanı yaşadılar.
“BİR EFSANEYİ AĞIRLADIK”
Alanya Judo Antrenörü Okay Camkıran, tatile gelmesine rağmen yine judodan kopmayıp antrenmana katılım sağlayan efsane Olimpiyat Şampiyonuna teşekkürlerini ileterek, “Salonumuzda bir efsaneyi ağırlamak beraber ter dökmek bizi fazlasıyla onurlanmıştır.” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0