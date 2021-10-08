Oceanman yine Alanya’da yapılacak

Bu dev organizasyonun koordinasyon toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Turizmde günümüzün yükselen değeri spor turizmini Alanya’da geliştirmek, bölgenin marka değerini arttırmak adına başlanan Oceanman Açık Su Yüzme Yarışları projesi yeniden Alanya’da düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak yarışmanınkoordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcıve diğer birim müdürleri katıldı.

Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, bir sunum gerçekleştirerek parkurları ve yarış bilgilerini katılımcılara anlattı. Parkur seçimi olarak yine Alanya yarımadası ve Kale’nin etrafının seçildiğini belirten Açıkalın; “Yarışmacılar Keykubat Plajı’ndan verilecek startın ardından Kleopatra Plajı’na yüzerek yarışı tamamlamaya çalışacaklar.” dedi.

BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

2019’da yapılan yarışta, 23 ülkeden 225’i yabancı olmak üzere toplam 626 sporcu katılmıştı. 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak yarışlara ise şu ana kadar 24 ülkeden 700’ü yabancı olmak üzere 1.100’ün üzerinde kesin sporcu kaydı oluşturulduğu açıklandı. Son katılım tarihi olan 10 Ekim Pazar gününe kadar sayının daha da yükselmesi bekleniyor.

FARKLI KATEGORİLERDE 5 START VERİLECEK

Sporun başkenti Alanya’da gerçekleştirilecek organizasyonaher yaştan ve her seviyeden yüzücülerin katılacağı belirtilirken 2 / 5 / 10 kilometre yarışlarının yanı sıra 3*750 metre ‘Oceanman Team’ takım ve 500 metre ‘Oceanman Kids’ çocuk yarışları da olacak.