Marafona forma bekliyor

Geçtiğimiz sezon hemen hemen tüm maçlarda forma giyen başarılı file bekçisi, bu sezon Türk kaleci Serkan Kırıntılı'nın etkili performansının gerisinde kaldı. Farklı kaybedilen Altay ve Hatayspor yenilgileri dışında 1-0'lık sonuçlarla kazanılan Başakşehir, Giresunspor ve Galatasaray maçlarındaki performansı ile beğeni toplayan Serkan Kırıntılı, son oynanan Galatasaray maçında da kritik kurtarışlara imza atarak galibiyetin mimarlarından olmuştu. Antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girebilmek için varını yoğunu ortaya koyan Marafona'nın yakın çevresine, "Kendimi hep hazır tutuyorum. Hocamız ne zaman görev verirse hazırım" dediği öğrenildi.