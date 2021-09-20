Mahmutlarspor'da Durusoy dönemi
Mahmutlarspor, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Haydar Durusoy ve antrenör Hasan Fidancı ile sözleşme imzaladı.
SPOR 20.09.2021, 16:48 YEDİ GÜN HABER
Mahmutlarspor Kulübü'nde yapılan imza töreninde Başkan Yılmaz Bağışlar, Teknik Direktör Haydar Durusoy ve antrenör Hasan Fidancı hazır bulundu. Başkan Bağışlar, "Tecrübeli bir Teknik Direktör ve antrenör ile sözleşme imzaladık. Yeni sezona iddialı bir kadro kurup, hedefimizi ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
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