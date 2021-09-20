Mahmutlarspor'da Durusoy dönemi

Mahmutlarspor Kulübü'nde yapılan imza töreninde Başkan Yılmaz Bağışlar, Teknik Direktör Haydar Durusoy ve antrenör Hasan Fidancı hazır bulundu. Başkan Bağışlar, "Tecrübeli bir Teknik Direktör ve antrenör ile sözleşme imzaladık. Yeni sezona iddialı bir kadro kurup, hedefimizi ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacağız" dedi.