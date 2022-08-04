Maçın Hakemi Zorbay Küçük Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta hakemlerini dün açıkladı. Buna göre; 7 Ağustos Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak olan Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçını, ligin genç hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16, TFF 1. Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maç yöneten 30 yaşındaki genç hakem, temsilcimiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 10 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanacak olan kritik ilk hafta maçında Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.