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Maçın Hakemi Zorbay Küçük Oldu
Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemler dün belli oldu. Alanyaspor'un Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maça Zorbay Küçük atandı.
SPOR 04.08.2022, 22:05 Zeynep Oktay
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta hakemlerini dün açıkladı. Buna göre; 7 Ağustos Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak olan Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçını, ligin genç hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16, TFF 1. Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maç yöneten 30 yaşındaki genç hakem, temsilcimiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 10 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanacak olan kritik ilk hafta maçında Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
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|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
|0
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
|0
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
|0
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|10. Girona
|0
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|11. Mallorca
|0
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|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
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|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
|0
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|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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