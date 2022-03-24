Levent Uğur'dan Kestelspor Maçına Davet

Alanya'nın 3. ligdeki temsilcisi Kestelspor, Darıca Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. 6 puan değerinde maç öncesi Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ın gözetiminde günde tek antreman yaparak hazırlanan Kestelspor'da oyuncuların idmanlarda ortaya koyduğu performans teknik heyet ve yönetimi de memnun ediyor.

Darıca Gençlerbirliği'ni yenip, Play-Off için avantajlı duruma geçmek isteyen Kestelspor'da Kulüp Başkanı Levent Uğur, "Kısıtlı bütçemiz ve mütevazi kadromuzla ligde mücadele ediyoruz. Play Off hedefimize ulaşmak için Darıca Gençlerbirliği'ni yenip, önümüzde kalan maçları da kazanmamız gerekiyor" dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Levent Uğur, " Taraftarsız maça çıkmak istemiyoruz. Herkes, 26 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da iki saatliğine işinden ve aşından feragat edip, tribünleri doldurur ise bizi mutlu eder. Taraftarlarımızın desteği hem oyuncularımızı motive edecektir, hem de sahadan 3 puan ile ayrılmamıza katkı sunacaktır. Onun içindir ki taraftarlarımızı Milli Egemenlik Stadyumu'nda görmek bizi fazlasıyla mutlu edecektir" diye konuştu