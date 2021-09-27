Kurt Safir Dünyaca ünlü sporcuyu Alanya’ya getirdi

Kurt Safir İnşaat'ın davetlisi olarak dün Türkiye'ye gelen dünya ünlü karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, bugün Alanya'daydı. Kurt Safir İnşaat'ın Kargıcak Mahallesi'nde hayata geçireceği Alfirdaus Residence Villa & Hotel Proje alanına giden Nurmagomedov, bölgede incelemelerde bulundu. Başarılı sporcuya Kurt Safir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurt, Kurt Safir İnşaat Genel Müdürü Esat Kurt ve Proje Müdürü Um Muhammed eşlik etti.

“Hiç böyle bir proje görmemiştim”

Proje alanını gezen Nurmagomedov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Projede kendisinin de bir evi olacağını ve tatil için sık sık Alanya'ya geleceğini belirten Nurmagomedov, “ İnşaat firması bizi Alanya’ya davet etti. İlk olarak İstanbul’a oradan da Alanya’ya geldik. İlk olarak Belek’te bir projeye baktık. Daha sonra ise Kargıcak’ta ki proje bakmaya geldik. Proje gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Bir çok yeri ve projeyi gezdim, ancak böyle bir proje hiç görmemiştim. Müslümanlar için İslami anlamda güzel bir proje” dedi.

“Alanya’da yatırım yapacağım”

Alanya’da yatırım yapacağını da söyleyen ünlü sporcu, “Burada hem yatırım yapacağım, hem de kendim dairem de olacak. Türkiye’ye geldim zaman ben Alanya’da kalmak istiyorum. Boks anlamında ben çalışmalarımı Abu Dabi de gerçekleştireceğim. Şuan için tam anlamıyla bir karar vermedim. İlerleyen süreçte sporla ilgili çalışmalarım belli olacak” diye konuştu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Khabib Nurmagomedov, Alanya ve Antalya'da bir kaç gün daha kalacağını, Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek istediğini belirtti.

Kurt, “Bu işbirliği Alaya tanıtımına da katkı sağlayacak”

Kurt Safir İnşaat Genel Müdürü Esat Kurt ise, “Kurt Safir İnşaat olarak uzun yıllardır sektörde olan bir firmayız. Alfirdaus markası altında Poorje Müdürümüz Um Muhammed ile birlikte biz burada helal konseptli, İslami konseptli bir proje yapmaya karar verdik. Çok teşekkür ederiz Khabib buraya geldi, projemizde bizlerle birlikte oldu. Kendisi çok sevilen ve Müslümanları birleştirici gücü olan bir sporcumuz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu işbirliğimiz Türkiye dışında dünya çapında olacak ve hem Alanya’nın hem tüm ülkenin tanıtımına katkısı olacak” diye konuştu.