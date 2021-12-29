Korkmaz'ın Yerine Fairoli
Süper Lig'in ikinci yarısının son haftalarında büyük düşüş yaşayan Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Son 6 haftada 4 puan toplayan Turuncu-Yeşillilerde Korkmaz'ın görevine son verileceği ve yerine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin geleceği öğrenildi.
SPOR 29.12.2021, 22:56 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz sezon Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak görev alan İtalyan teknik adam, daha sonra Karagümrük'ün teknik patronluğuna getirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ekibiyle yollarını ayıran genç teknik adamın Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
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|32
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|19
|32
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|19
|30
|7. Beşiktaş
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|8. Alanyaspor
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|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
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|P
|1. Ümraniye
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|39
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|27
|8. Adanaspor
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|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
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|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
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|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
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|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8