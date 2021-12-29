Korkmaz'ın Yerine Fairoli

Geçtiğimiz sezon Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak görev alan İtalyan teknik adam, daha sonra Karagümrük'ün teknik patronluğuna getirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ekibiyle yollarını ayıran genç teknik adamın Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.