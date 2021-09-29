Konyaspor Alanyaspor’a hazırlanıyor

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman core ısınma ile başladı. Antrenman daha sonra saha içerisine kurulan parkurlarda yapılan çabukluk ve şut çalışması ile sürdü. Oyuncular çalışmaları çift kale maç ile tamamladı. Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.