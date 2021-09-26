Konaklı Mahallesi spor salonuna kavuşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde yapılan spor salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Konaklı ve bölge halkının spor yapabileceği salonda bugün, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı incelemelerde bulundular.

Spor Salonu inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Toklu proje hakkında detaylı bilgileri de kamuoyuna aktardı. Başkan Toklu, “İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Emre Kıldırgıcı ile Konaklı Mahallesi’nde basketbol ve voleybol sporlarının yapılacağı salonumuzun incelemesini gerçekleştirdik. Bakanlığımız, yaklaşık 3 Milyon TL’lik dev yatırımı Konaklı halkımızın hizmetine sunuyor. Bu yatırımı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bölgede ki gençlerimizi sporla buluşturmak için yatırımlarımız sürecek. Bu projenin tamamlanmasının ardından Konaklı Mahallemize yeni yatırımlarımız olacak. Projemiz Konaklı halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.