“Kırkpınar'dan Altın Kemerle Döneceğim”

Bu yıl, 1-3 Temmuz tarihlerinde 661’incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin adayı, Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Okulu, Antalya’daki bir aydır devam eden kamp sürecini tamamlayarak Edirne’ye gitti.

Muratpaşa Belediyespor Kulübü ve Orhan Okulu’nun antrenörü Kemal Yılmaz, bu yıl sakatlık sonrası çok dikkatli şekilde hazırlandıklarını söyledi. Okulu’nun şu an performans olarak oldukça iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kırkpınar için 8 aydır hazırlanıyoruz. Hedefimiz, tabi ki 2015 yılında paylaştığımız mutluluğu tekrar Muratpaşa ve Antalya ile yaşamak” diye konuştu.

Başpehlivan Okulu ise bu yıl Kırkpınar öncesi birçok güreşe katılarak form grafiğini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını belirtti. Okulu, “Bu sene çok çalıştık. Kırkpınar’dan önce düzenlenen güreşlerde iyi karşılaşmalar yaptım. Şimdi bu çalışmanın ve mücadelenin sonunda Kırkpınar’da altın kemeri kazanmak istiyorum. İnşallah altın kemeri Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza getirmek istiyorum” diye konuştu.