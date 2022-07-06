Kestelspor’un Hedefi Gençler
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona hazırlanan Alanya Kestelspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
SPOR 06.07.2022, 23:08 Zeynep Oktay
İç transferde daha önce 3 isimle yeniden anlaşan mavi beyazlı ekip, dış transferde ise 2 genç oyuncuyu renklerine bağladı.
Kulüpten transferlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pidosan Yahyalar Spor Kulübü'nde oynayan, 24 maçta 75 gol atarak Ankara U-16 Ligi'nde ve Türkiye Şampiyonası'nda gol kralı olan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Aydın Avcı'yı ve 24 maçta 25 gol atan 2005 doğumlu kanat oyuncusu Muhammed Talha Cengiz'i kulübümüze kazandırdık. Oyuncularımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun."
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