Kestelspor’a şok! 40 gün sahalardan uzak kalacak

Başarılı oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıkalmada, “Takımımızın başarılı ve tecrübeli orta saha oyuncusu Okan Şahingöz dış menüsküs yırtığı olması sebebiyle 40 gün sahalardan uzak kalacak” ifadelerine yer verildi. Yarın oynanacak lige Elazığ maçı öncesi Şahingöz’in durumu moralleri bozdu.