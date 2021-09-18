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Kestelspor’a şok! 40 gün sahalardan uzak kalacak

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelsporlu orta saha oyuncusu Okan Şahingöz dış menüsküs yırtığı olması sebebiyle 40 gün sahalardan uzak kalacak.

SPOR 18.09.2021, 12:49 YEDİ GÜN HABER
Kestelspor’a şok! 40 gün sahalardan uzak kalacak

Başarılı oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıkalmada, “Takımımızın başarılı ve tecrübeli orta saha oyuncusu Okan Şahingöz dış menüsküs yırtığı olması sebebiyle 40 gün sahalardan uzak kalacak” ifadelerine yer verildi. Yarın oynanacak lige Elazığ maçı öncesi Şahingöz’in durumu moralleri bozdu.

#elazığ #Okan Sahingöz #Kestelspora şok 40 gün sahalardan uzak kalacak #kestelspor #Alanya Kestelspor
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