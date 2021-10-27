Kestelspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü tur maçında Kestelspor bugün Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Balıkesirspor'un konuğu oldu. Maçın ilk yarısında her iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Mavi-Beyazlı temsilcimiz, maçın 58'nci dakikasında Hüseyin Erkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 78'nci dakikasında Samet Bulut, attığı golle takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı.

Doksan dakika sonunda Balıkesirspor'u 2-0 yenen Kestelspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü tur maçında tur atlayan taraf oldu