Kestelspor kupada tur atladı

3. Ligde ilçemizi temsil eden Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanan maç Alanya Kestelspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın gollerini 7. dakikada Samet Bulut ve 90. dakikada Ahmet Ülük kaydetti.

Temsilcimiz bu sonuçla Türkiye Kupası’nda 3. tura yükselme başarısı gösterdi.