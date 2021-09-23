Kestelspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında 25 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Elazığ Karakoçan'ı 2-0'la geçerek bu sezon ilk 3 puanını hanesine yazdıran mavi beyazlılar, ligin bir diğer şampiyonluk adaylarından olan İskenderunspor'a karşı puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Kritik maçın hazırlıklarını dün tesislerinde sürdüren Başkent Üniversitesi Alanya Kestelsporlu futbolcular, Teknik Direktör Galip Gündoğdu gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman yaptılar. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen deneyimli çalıştırıcı Galip Gündoğdu, "Lige belki güzel başlayamadık ancak Elazığ'a karşı aldığımız 3 puan takımın özgüvenini yerine getirdi. İlk 2 haftada oynadığımız futbol da zaten Elazığ Karakoçan galibiyetinin habercisiydi. İskenderunspor güçlü bir ekip, yüksek bir bütçe ve tecrübeli oyuncularla lige başladılar. Biz Alanya Kestelspor olarak sahaya 3 puan için çıkacağız ve Alanya'ya inşallah galibiyetle döneceğiz" dedi.