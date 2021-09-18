Kestelspor ilk 3 puanını almak istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk iki haftasında 76 Iğdır ve Bayrampaşa'ya 2-0 ve 1-0 yenilerek başlayan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 3. hafta mücadelesinde yarın (pazar) Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK ile karşılaşacak. Mücadele pazar günü saat 16.00'da Milli Egemenlik Stadında oynanacak. Sporseverlerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşmayı Tayfun Sarı, Sedat Bayrak ve Serkan Gülçer hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise İsmail Hakkı Pekbilgin.

RAKİP ZORLU

Zorlu 90 dakika öncesi BÜ Alanya Kestelspor'da cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan bazı oyuncuların da Karakoçan karşısında oynayabileceği açıklandı. Konuk ekip HD Elazığ Karakoçan FK 'da Alanya'ya 18 kişilik futbolcu kadrosuyla geldi. Kadrosunda eksik ve cezalı oyuncu bulunmayan Elazığ temsilcisi, Alanya'da galibiyeti hedefliyor. Elazığ Karakoçan FK, geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla zirve yarışına ortak oldu. Kalesinde henüz gol görmeyen Elazığ ekibi, sezona şampiyonluk hedefiyle başladı.