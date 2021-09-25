Kestelspor galibiyet peşinde

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında bugün saat 15.30'da İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Elazığ Karakoçan’ı 2-0 mağlup ederek 3 puan siftahı yapan Kestelspor, ligin diğer güçlü ekiplerinden İskenderunspor’a karşı da puan almak istiyor. Teknik Direktör Galip Gündoğdu gözetiminde maça sıkı şekilde hazırlanan futbolcular, dün son idmanı gerçekleştirdi.