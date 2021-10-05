Kestelspor bugün başlıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, bir günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı 6. hafta maçı için hazırlıklara bugün başlıyor. Ligdeki son maçında 52 Orduspor'u elinden kaçıran mavi-beyazlılar, Başkent deplasmanında cumartesi günü Altındağspor'a konuk olacak. Kestelspor, Altındağ deplasmanı için ilk idmanı bugün Milli Egemenlik Stadı idman sahasında gerçekleştirecek.