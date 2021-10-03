Kestelspor beraberlikle yetindi
Bugün saat 15.00'da Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan Kestelspor- 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
SPOR 03.10.2021, 17:42 Melike Temir
Alanyamızı 3. ligde başarıyla temsil eden Kestelspor bugün kendi sahasında 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 15.00'da başlayacan ve Önder Turgay Demirdak, Atakan Tufan ve Denizcan Şahin'den oluşan hakem triosunun yönettiği karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçta golleri Kestelspor'dan Ali Berke Timurcioğlu ve Batuhan Kurt kaydederken 52 Orduspor Futbol Kulübü'nde Gökhan Erdöl biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı.
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