Kepez’in sultanları nikah tazeledi

Bu sezon Voleybol Bayanlar 2’inci Lig’de mücadele edecek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün sultanları, sözleşme yenileyerek tam takım halinde ilk antrenmanlarına çıktı. Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen törende Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş ile imza atan sporcular, sevinçlerini yüzlerine yansıttı.

TAM KADRO ANTRENMANA

İmzaların atılmasının ardından tam kadro antrenmanlara başlayan Kepez’in sultanları, Ekim ayının sonunda başlayacak yeni sezonun başlamasını iple çekiyor. Her şeyden önce sağlıklı bir sezon dilediklerini belirten Altıntaş, “Sporcularımızdan desteğini esirgemeyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

LİSASLI SPORCU SAYISI ARTACAK

Başkan Tütüncü’nün talimatıyla yeni sezona katılma kararı verdiklerini belirten Altıntaş, “Başkan Tütüncü, spor kulübümüzden, özellikle kadın ve kızlara önem vermemizi istiyor. Bu anlamda lisanslı sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz” dedi. İlk imzayı atan takım kaptanı Gizem Kaçar ise, “Hepimiz heyecanlıyız. Yeni bir oluşum ile hayırlı bir sezon diliyorum” dedi.