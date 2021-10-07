Kepez’den rakip kulüplere saha desteği

Ana spor dalı futbol olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Kuzeyyaka Sentetik Futbol Tesisi’ni turnuvalarda rekabet ettiği 20 farklı futbol takımına ücretsiz olarak tahsis etti. Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki standart ölçülerdeki tesis, futbolcularının kimlik bilgileri ve HES kodlarını veren futbol takımlarının antrenman yeri oldu. Saat 20.00 ile 24.00 arasında sahayı kullanan çeşitli takımlar, aydınlatma dahil hiçbir kalem ödemesi yapmadan öğrencilerini yetiştiriyor. Antalyalı çocukların spor disipliniyle yetişmesi için ellerindeki imkanları sunduklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Şakir Filiz, “Turnuvalarda tatlı bir rekabet içinde olduğumuz özel kulüpleri destekleyerek, aslında Türk sporunu desteklemiş oluyoruz” dedi.